Залізниці України збільшили перевезення зернових

Залізниці України в січні-жовтні 2014 року збільшили навантаження зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задіявши в перевезеннях 292,6 тис. вагонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, щодобова кількість навантажених вагонів-зерновозів у жовтні цього року становила 1607 вагонів проти 1534 за аналогічний період 2013 року.

Зокрема, у жовтні залізниці завантажили 3,2 млн тонн зернових, задіявши в перевезеннях 49,82 тис. вагонів, з них було завантажено 2,9 млн тонн зерна.

За даними прес-служби, робочий парк вітчизняних зерновозів в жовтні 2014 року становив 13 132 вагони, що на 2,4 тис. вагонів більше аналогічного періоду 2013 року і є достатнім показником для перевезення більше 3,5 млн тонн зерна щомісяця понад 42 млн тонн в рік.

Читайте такожУкраїна вже зібрала 55,6 млн тонн зерновихЯк повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-червні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 26% - до 11,5 млн тонн.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.