Для створення хабу: Кабмін дозволив «Борисполю» відраховувати до держбюджету менше грошей

Уряд знизив норму відрахування чистого прибутку аеропорту до держбюджету з 75% до 40% терміном на 3 роки.

Кабінет міністрів України знизив норму відрахування чистого прибутку міжнародного аеропорту «Бориспіль» до державного бюджету з 75% до 40% терміном на 3 роки.

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Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, це рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

"Норма відрахування до держбюджету для аеропорту Бориспіль буде знижена до 40% за умови направлення 35% прибутку на виконання міжнародних зобов'язань і капітальні інвестиції. Зазначена норма буде діяти з дати офіційної публікації постанови до 31 грудня 2020 року», - цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

Відзначається, що використання звільнених коштів підлягає обов'язковому щорічному державному фінансовому аудиту.

«Рішення уряду має забезпечити фінансування проектів розвитку інфраструктури аеропорту «Бориспіль», що дозволить створити на базі аеропорту міжнародний вузловий хаб», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2017 року отримав 4,097 млрд грн доходу, що на 11,7% більше порівняно з 2016 роком.

У 2017 році «Бориспіль» виплатив 1,907 млрд грн на користь держави, з яких 1,251 млрд дивідендів, 281 млн грн податку на прибуток, 247 млн грн податку на доходи фізосіб і соцстрахування, 128 млн грн інших виплат.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».