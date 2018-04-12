СБУ і Генпрокуратура прийшли з обшуками в офіс "Укрзалізниці"

Джерело УНІАН в «Укрзалізниці» повідомило, що обшуки проводяться у члена правління держкомпанії Сергія Михальчука.

Державна компанія «Укрзалізниця» повідомила про проведення слідчих дій у головному офісі співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

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Згідно з повідомленням на сайті компанії, слідчі дії проходять у рамках раніше відкритих кримінальних справ.

«Зараз у приміщенні офісу ПАТ «Укрзалізниця», за адресою вулиця Тверська,5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями», - йдеться в повідомленні.

Джерело УНІАН в «Укрзалізниці» повідомило, що обшуки проводяться у члена правління держкомпанії Сергія Михальчука.

В «Укрзалізниці» відзначили, що керівництво компанії створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів і підкреслює свою зацікавленість у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії.

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року Національна поліція провела близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі про зловживання в «Укрзалізниці» і про злочинну змову з метою отримання корупційних доходів.

Також міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка», головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають «Укрзалізниці» велику кількість залізничних виробів.

Також Омелян заявив, що народний депутат Дубневич особисто лобіював Сергія Михальчука на посаду члена правління "Укрзалізниці".

На одному із засідань уряду Омелян закликав звільнити члена правління «Укрзалізниці» Сергія Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.