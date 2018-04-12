Tesla озвучила дату початку виробництва свого кросовера Model Y

Випуск транспортного засобу почнеться на заводі компанії у Фрімонті.

У листопаді 2019 року Tesla повинна запустити виробництво електричного кросовера Model Y.

Випуск транспортного засобу почнеться на заводі компанії у Фрімонті, повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

При цьому, за запевненнями джерел Reuters, виробництво моделі налагодять і в Китаї, але не раніше 2021 року. Це дозволить компанії не платити мита на імпорт авто китайському уряду.

В основу майбутнього кросовера ляже шасі електрокара Model 3, що значно прискорить розробку новинки. Більшість вузлів і компонентів Model Y також запозичить у Model 3, однак деякі технічні рішення дістануться від моделі Model X. Наприклад, компактний кросовер отримає фірмові задні двері, які в компанії називають "крилами сокола".

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У компанії як і раніше мають намір відмовитися від схеми з використанням 12-вольтових батарей, яка зараз застосовується на всіх автомобілях Tesla. Очікується, що таке нововведення дозволить спростити процес складання машини.

Раніше інсайдери повідомляли, що старт продажів новинки запланований на березень 2020 року. Таким чином, виробництво електрокара почнеться в листопаді 2019 року, а через кілька місяців почнуться перші поставки.

Маск сказав в лютому, що капітальні вкладення, пов'язані з новим позашляховиком, почнуться в кінці 2018 року. У Tesla відзначають, що фабрика у Фрімонті може виробляти 10 000 автомобілів на тиждень без необхідності побудови нових цехів. Проте, за словами джерел, великий тираж Model Y, ймовірно, зажадає будівництва нового об'єкта.