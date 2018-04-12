Ввезення електромобілів до України зросло більш ніж у 3 рази (інфографіка)

Цього року ввезення і реалізація електрокарів звільнені від оподаткування акцизним податком і податком на додану вартість.

У першому кварталі 2018 року до України було імпортовано 1744 транспортні засоби, оснащені електричними двигунами, що в 3,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, в січні до України було ввезено 794 легкових електромобілы, в лютому - 413 транспортних засобів, у березні - 537.

Як повідомляв УНІАН, у цілому протягом 2017 року в Україну було ввезено 2,7 тис. легкових електрокарів та інших транспортних засобів, обладнаних електродвигунами.

Нагадаємо, що цього року звільнені від оподаткування акцизним податком і податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України і реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.