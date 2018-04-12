Генпрокуратура назвала причини обшуку в "Укрзалізниці"

Обшуки в "Укрзалізниці" пов'язані з розкраданнями коштів на ремонт приміських дизель-поїздів, повідомили у відомстві.

Обшуки, які проводяться сьогодні в "Укрзалізниці", здійснюються у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами заволодіння коштами на ремонт приміських дизель-поїздів.

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Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, повідомлено про підозру 14 посадовим особам, у тому числі 3 особам начальницького складу департаментів «Укрзалізниці», 4 керівникам афілійованих підприємств, 7 посадовим особам залізниці та її філій інших рівнів.

«Генеральною прокуратурою України спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України проводиться обшук у приміщенні ВАТ «Укрзалізниця» у зв'язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися для ремонту дизель-поїздів, використовуваних у приміських перевезеннях», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у зв'язку з протиправними діями чиновників понад 70 млн грн з рахунків «Укрзалізниці» було перераховано фіктивним підприємствам.

«Досудовим слідством, крім іншого, встановлено, що керівники «Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу» («ДТРЗ») за попередньою змовою з керівництвом регіональних філій «Львівської залізниці», «Південної залізниці», за безпосередньої участі керівництва «Укрзалізниці», із залученням низки фіктивних підприємств, знаючи, що жодних робіт з модернізації дизельних двигунів М 756 на «ДТРЗ» не проводилося, склали і видали низку свідомо неправдивих офіційних документів про нібито здійснення ремонтів (модернізації) цих дизельних двигунів, які стали підставою для перерахування понад 70 млн грн з рахунків «Укрзалізниці» на рахунки «ДТРЗ», в подальшому перерахованих фіктивним підприємствам», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, колишні керівники «ДТРЗ», яким повідомлено про підозру, визнали, що зазначені операції були безтоварними.

У прес-службі зазначили, що вчинення цього злочину стало можливим у зв'язку з тим, що працівниками «Укрзалізниці» всупереч вимогам правовстановлюючих документів підприємства прийнято рішення про можливість укладення таких договорів філіями без отримання письмового дозволу «Укрзалізниці».

«Встановлено, що зазначені ремонтні роботи переважно виконувалися на територіях депо, де експлуатуються зазначені дизель-поїзди. Під час обшуку планується вилучити оригінали протиправних рішень «Укрзалізниці», матеріали щодо погодження змін до фінансових планів регіональних філій, які зробили можливим вчинення згаданого злочину, документи з руху коштів», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що незважаючи на заяви посадових осіб «Укрзалізниці» про зацікавленість у викоріненні протиправних явищ у роботі компанії, під час здійснення слідчої дії співробітники Генпрокуратури постали перед фактом ненадання в повному обсязі запитуваних документів і тривалим перешкоджанням керівництвом афілійованого підприємства «Укрзалізниці» - «ДТРЗ» проведенню перевірки дотримання законодавства органами Державної фіскальної служби України відповідно до постанови суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральна прокуратура і СБУ проводять слідчі дії в головному офісі «Укрзалізниці». Джерело УНІАН в «Укрзалізниці» повідомило, що обшуки проводяться у члена правління держкомпанії Сергія Михальчука.

Восени минулого року Національна поліція провела близько 50 обшуків у шести регіонах України у справі про зловживання в «Укрзалізниці» і злочинну змову з метою отримання корупційних доходів. Коментуючи обшуки, міністр інфраструктури Володимир Омелян написав, що "підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк та інша весела гоп-компанія".

У відповідь на це голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявляє, що у нього не проводились обшуки у справі "Укрзалізниці", незважаючи на повідомлення міністра інфраструктури.

Також Омелян закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка», головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які поставляють «Укрзалізниці» велику кількість залізничних виробів. В інтерв'ю УНІАН директор компанії «АТ Механіка» Віталій Руденко заявляв, що менеджмент «Укрзалізниці» з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні хитрощі. За його словами, Дубневичі монополізували тендери на «Укрзалізниці» на кілька мільярдів на рік.

Крім того, Омелян заявляв, що народний депутат Ярослав Дубневич особисто лобіював Сергія Михальчука на посаду члена правління "Укрзалізниці".