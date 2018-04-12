Омелян порадів обшукам в "Укрзалізниці": корупціонери заважали закупівлям дизель-поїздів

Сьогодні Генеральна прокуратура та СБУ проводили слідчі дії в головному офісі "Укрзалізниці" у зв'язку із досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами на ремонт приміських дизель-поїздів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вітає сьогоднішнє проведення слідчих дій співробітниками Служби безпеки України і Генеральної прокуратури в головному офісі "Укрзалізниці" за фактами заволодіння коштами на ремонт приміських дизель-поїздів.

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Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

"Радує одне, що улюблена фраза "корупція на УЗ - це усталене історичне явище, яке неможливо змінити", здається, зіткнулася з небажанням щонайменше ГПУ і СБУ погоджуватися з таким підходом", - написав Омелян.

При цьому міністр зазначив, що фігуранти сьогоднішнього розслідування затягували передачу понад 100 регіональних дизель-поїздів Deutsche Bahn для "Укрзалізниці".

"Коли минулого року я домовився про передачу понад 100 регіональних дизель-поїздів від Deutsche Bahn для "Укрзалізниці", саме окремі представники - нинішні фігуранти цього розслідування - доклали всіх зусиль, щоб затягнути і торпедувати цю домовленість. "Візки дорогі, переобладнання неможливо, проблеми з безпекою, краще наші відремонтуємо/побудуємо/перемалюють". Українці могли б протягом року пересісти на зручні та сучасні (на нові покоління, ніж те, що сьогодні нам пропонують після всіх ремонтів) регіональні поїзди. Але краще "ремонтувати" так, як звикли. Кому краще - сподіваюся, скоро дізнаємося", – написав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Генеральна прокуратура та СБУ проводили слідчі дії в головному офісі "Укрзалізниці". У Генпрокуратурі повідомили, що обшуки здійснювалися у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами на ремонт приміських дизель-поїздів. Джерело УНІАН в "Укрзалізниці" повідомив, що обшуки проводяться у члена правління держкомпанії Сергія Михальчука.

Восени минулого року Національна поліція провела близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі про зловживання на "Укрзалізниці" і злочинну змову з метою отримання корупційних доходів. Коментуючи обшуки, міністр інфраструктури Володимир Омелян написав, що підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк та інша весела гоп-компанія".

У відповідь на це голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявляє, що у нього не проводилися обшуки у справі "Укрзалізниці", незважаючи на повідомлення міністра інфраструктури.

Також, Омелян закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенко", головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають "Укрзалізниці" велика кількість залізничних виробів. В інтерв'ю УНІАН директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко заявляв, що менеджмент "Укрзалізниці" з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. За його словами, Дубневичи монополізували тендери "Укрзалізниці" на кілька мільярдів на рік.

Крім цього, Омелян заявляв, що народний депутат Ярослав Дубневич особисто лобіював призначення Сергія Михальчука на посаду члена правління "Укрзалізниці".

На одному із засідань уряду Омелян закликав звільнити члена правління "Укрзалізниці" Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.