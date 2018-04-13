Україна і Молдова підписали угоди про повітряне сполучення та синхронізацію енергосистем

Країни планують у найближчому майбутньому довести товарообіг до 1 мільярда доларів.

Україна і Молдова підписали угоду про повітряне сполучення, протокол про транспортне та автомобільне співробітництво й меморандум про синхронізацію енергосистем двох країн із енергетичною системою Європи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter.

«Підписали з урядом Молдови угоду про повітряне сполучення. Протокол, який покращить транспортне та автомобільне співробітництво, й меморандум про синхронізацію роботи наших енергосистем із енергосистемою Європи», - написав прем'єр.

Як повідомили УНІАН Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, Україна та Молдова лібералізували авіаційне та автомобільне сполучення, а також домовилися синхронізувати роботу енергосистем двох країн з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Читайте такожУкраїна і Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі прем’єр-міністрів України та МолдовиГройсмана та Павла Філіпа.

Сторони відзначили, що енергетична та економічна складова співпраці має суттєвий потенціал до зростання. Так, обсяг взаємної торгівлі вже зараз перевищує 800 млн дол., а може сягнути 1 млрд дол. щороку.

«Багато питань потребують нашого спільного рішення, і наші двосторонні контакти сприяють взаємному прогресу. Ми просуваємося у вирішенні проблем і впевнено дивимося у майбутнє», - сказав Гройсман.

«Думаю, що ваша пропозиція досягти товарообігу в 1 млрд дол. цілком реальна. У нас є потенціал досягти і більших показників. Ми з Україною сусіди», - сказав Філіп.

Під час перемовин сторони обговорили широкий спектр дорожньої карти співпраці і домовилися про участь глави уряду України у саміті ГУАМ у Кишиневі у червні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман зазначав, що Україна та Молдова мають вигідне географічне положення й значний логістичний потенціал, який дозволить обом державам бути надійним транзитним мостом між Азією та Європою. Також прем'єр повідомляв про перспективи співробітництва між країнами в енергетиці, охороні навколишнього середовища та прикордонному співробітництві.