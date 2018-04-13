Наслідки «дизельного скандалу»: Volkswagen змінив голову компанії

Новим головою автомобільного концерну призначений Герберт Дісс.

Новим гендиректором німецького автомобільного концерну Volkswagen Group став Герберт Дісс. Він змінить на цій посаді Маттіаса Мюллера.

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Спочатку контракт Мюллера був розрахований до 2020 року, але за взаємною згодою сторін, як заявили в компанії, він покине свій пост негайно, передає «Комерсант».

Наглядова рада VW також прийняла рішення щодо ще двох кадрових перестановок: гендиректор Porsche Олівер Блуме увійде до ради керуючих концерну. Крім того, головний секретар спостережної ради групи Гуннар Кіліан призначений новим членом ради з управління персоналом замість Карлхайнца Блесінга.

Маттіас Мюллер очолив Volkswagen Group восени 2015 року. Того ж року Volkswagen опинився в центрі «дизельного скандалу», коли американські регулятори з'ясували, що VW свідомо перекручував дані про шкідливі викиди в атмосферу. У січні 2017 року компанія прийшла до згоди щодо компенсацій канадським автовласникам, а влітку 2017 року уклала подібну угоду в США.