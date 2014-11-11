Кількість ДТП на Придніпровській залізниці за 10 місяців зросла до 7 випадків

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період внаслідок ДТП травми отримали 4 людини, одна людина загинула, тоді як у січні-жовтні 2013 року були травмовані дві людини.

Придніпровська магістраль закликає водіїв автотранспортних засобів та пішоходів, що перетинають залізничні колії, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і безпечної поведінки на залізничному транспорті.

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У повідомленні наголошується, що Придніпровська магістраль продовжує виконувати планові обсяги робіт з ремонту переїзних настилів, облаштування під'їзних шляхів та модернізації пристроїв звукової та світлової сигналізацій.

Зокрема, від початку року на деяких залізничних переїздах було прокладено 27 комплектів сучасних настилів зі збірного залізобетону, модернізовано пристрої переїзної автоматики на перегоні Орлянка - Таврійськ і на станції Новоолексіївка.

Також залізничники здійснили капітальний ремонт переїзду поблизу від станції Грековата і встановили 75 світлодіодних головок на переїзні світлофори.

У повідомленні наголошується, що працівники Придніпровської магістралі поширили у пасажирських і приміських поїздах, у квиткових касах вокзалів, а також серед водіїв автотранспортних засобів близько 40 тис. листівок із докладним викладом правил безпеки на залізничних переїздах і коліях.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Придніпровській залізниці за дев'ять місяців сталося 7 ДТП.

Також повідомлялося, що в Україні у січні-жовтні 2014 року кількість ДТП на залізничних коліях та переїздах скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,2% (на 14 випадків) - до 59 випадків.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину шляхів.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничні переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - із черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.