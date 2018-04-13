Резніченко: розпочалося будівництво другої черги об’їзної дороги навколо Дніпра

Резніченко повідомив, що за технічною документацією на роботи піде півроку.

Сьогодні почалося будівництво другої черги об’їзної дороги навколо Дніпра. Як повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, передусім буде добудовано шляхопровід, яким транспорт буде виїжджати на запорізьку трасу. На цей проект з обласного бюджету виділено понад 40 млн грн.

“Приведена до ладу ділянка дозволить розвантажити правий берег обласного центру від транзитного транспорту”, - сказав Резніченко. Він також зауважив, що для скорішого завершення всієї 7-кілометрової дороги від шосе до Південного мосту свій внесок має зробити і Держбюджет.

«Президент України Петро Порошенко акцентує, що дорожнє будівництво – один з показників якісних змін у країні. Дніпропетровщина не збавляє темпів з відновлення доріг. Сприятливі погодні умови дозволили техніці вийти як на комунальні шляхи, так і на державні траси регіону. Серед важливих інфраструктурних проектів цього року – об’їзна дорога навколо Дніпра. У першу чергу добудовуємо шляхопровід в районі транспортної розв’язки», – наголосив Резніченко.

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Зараз при виїзді на запорізьке шосе водії роблять «петлю» через поля. Цю дорогу проклали п’ять років тому як тимчасову. Натомість добудова шляхопроводу дозволить виїздити на трасу напрямець, нічого не оминаючи. Резніченко повідомив, що за технічною документацією на роботи піде півроку. Крім того, цьогоріч буде повністю відремонтована сама автомагістраль на Запоріжжя.

“Тож із Дніпра пролягатиме рівна дорога з якісним покриттям», – додав голова ДніпроОДА.

Наступна ділянка на об’їзній – дорога на аеропорт та Південний міст. Підрядники мають прокласти 7 км шляху. Загальна вартість робіт – майже 500 млн грн.

За прогнозами, завдяки будівництву об'їзної навколо Дніпра збільшиться пропускна спроможність доріг і за межі міста вийде значна частина транспорту, здебільшого, вантажівок.

Дніпропетровська область є лідером серед регіонів за темпами ремонту доріг. Так, минулого року на Дніпропетровщині відремонтували майже 70 км доріг державного значення у криворізькому, донецькому, полтавському та запорізькому напрямках.

Окрім ремонту національних автомагістралей, у регіоні четвертий рік поспіль ремонтують і комунальні дороги. Понад 300 шляхів зробили протягом 2015-2016 років, у 2017-му - 160. У 2018-му в області відремонтують майже 130 комунальних доріг. На це з обласного бюджету буде виділено 1 млрд грн.