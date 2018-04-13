Кабмін призначив голову Морської адміністрації

Головою Морської адміністрації став Дмитро Петренко.

Кабінет міністрів України призначив очільником Державної служби з морського і річкового транспорту (Морська адміністрація України), з випробувальним терміном шість місяців, Дмитра Петренка, який раніше обіймав посаду виконувача обов'язків голови Морської адміністрації.

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Відповідне розпорядження №226 від 11 квітня 2018 року опубліковано на сайті уряду.

«Призначити Петренка Дмитра Сергійовича головою Державної служби морського та річкового транспорту України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків на вказаній посаді, терміном на п'ять років, з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у січні Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконувачем обов'язків голови Державної служби з морського і річкового транспорту (Морська адміністрація України) Дмитра Петренка, який раніше обіймав посаду заступника голови Держслужби з безпеки на транспорті.

При цьому на початку березня уряд оголосив конкурс на посаду голови Держслужби морського та річкового транспорту.

Минулого року Кабмін ухвалив створити Морську адміністрацію з 1 серпня 2018 року. Морська адміністрація здійснюватиме координацію роботи 13 морських портів, здійснюватиме безпеку судноплавства.