"Укрзалізниця" призначила на травневі свята 7 додаткових потягів (список)

Раніше до Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила 26 додаткових потягів.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період травневих свят призначила 7 додаткових потягів у напрямку Одеси, Львова, Костянтинівки, Ковеля, Дніпра та Хмельницького.

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Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Вже починаємо продаж квитків на додаткові потяги на кінець квітня. Нагадаю, українці відпочиватимуть 4 дні - з 28 квітня по 1 травня. За дні Великодніх свят поїздами подорожували 870 тисяч пасажирів. Очікуємо на великий ажіотаж і на травневі вихідні. Зараз можливість придбати проїзні документи мають ті, хто планує маршрути в напрямку Одеси, Львова, Костянтинівки та Хмельницького", - написав він.

Зокрема, в період з 27 квітня по 2 травня 2018 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

Потяг № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 27, 28 квітня та 1 травня. З Києва відправлення о 08:03 і прибуття до Львова о 17:55. Зі Львова потяг вирушить о 11:58 і прибуде до Києва о 21:46.

Потяг № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 27 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття в Ковель у 16:53. Назад з Ковеля потяг відправиться о 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.

Потяг № 177 Київ - Хмельницький здійснить рейси 27 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 6:06, прибуття у Хмельницький о 13:02. З Хмельницького потяг вирушить о 14:04 і прибуде в столицю о 20:43.

Потяг № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 28 квітня і 1 травня. Відправлення з Одеси у 11:07 і прибуття в Київ о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:38 і прибувати до Одеси о 17:41.

Потяг № 168 Львів - Одеса курсуватиме 28 квітня і 1 травня. Відправлення зі Львова о 09:15, прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси потяг відправлятиметься о 10:03 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Потяг № 276/275 Львів - Дніпро здійснить додаткові рейси 27, 28 квітня та 1 травня, а назад 26, 28, 30 квітня та 2 травня. Відправлення зі Львова о 13:00 прибуття в Дніпро 8:15. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра в 16:30, прибуття до Львова о 10:55.

Потяг № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 квітня, а назад 26, 28, 30 квітня. Відправлення з Костянтинівки в 15:30 прибуття в Одесу о 08:07, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 і прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила до Великодня 23 додаткових потягів.