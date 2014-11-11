Перевірку діяльності «Укрзалізниці» продовжили до 18 листопада

Відомча комісія Міністерства інфраструктури України, створена за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в черговий раз подовжила період проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») до 18 листопада поточного року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Нагадаємо, раніше начальник правового департаменту "Укрзалізниці" Олег Титов повідомив, що на підставі постанови слідчого Генеральної прокуратури була також призначена перевірка діяльності «Укрзалізниці», провести яку було доручено Держфінінспекції до 29 жовтня, яка, у свою чергу, завершила ревізію у зазначений термін.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" заявляють, що були ініціаторами кримінальних проваджень, за якими проводилися обшукиЯк повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 8 вересня у відповідь на звернення силових структур усунув від виконання обов'язків гендиректора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка. Одночасно прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив створити відомчу комісію Мінінфраструктури, яка спочатку планувала завершити перевірку фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» до 18 жовтня, а потім подовжила термін до 7 листопада. Виконання обов'язків голови залізничної держадміністрації було покладене на першого заступника - Максима Бланка.

У жовтні представники Служби безпеки України провели обшук центрального офісу "Укрзалізниці", деяких структурних підрозділів відомства, а також за місцем проживання її керівництва.