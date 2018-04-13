У транспортному комітеті Ради пообіцяли притягти керівництво Укрзалізниці до відповідальності через проблеми, що накопичилися в компанії

16 травня в Комітеті з питань транспорту пройде засідання, яке присвятять стану справ на «УЗ».

Голова транспортного комітету Верховної Ради Ярослав Дубневич підняв питання про те, чому через аварію на «УЗ» відповідають "козли відпущення", а не справжні винуватці, а також про те, як під загрозою зриву опинилися всі вантажоперевезення і чому «УЗ» не економить свої гроші і не бореться з корупцією.

"У депутатів до керівництва «УЗ» накопичилося чимало неприємних питань, які вони мають намір поставити на засіданні Комітету в травні", - написав на своїй сторінці у «Фейсбук» голова Комітету.

«У Комітеті давно накопичилося чимало гострих питань до нинішнього керівництва «УЗ». Зокрема: що зроблено, щоб мінімізувати зайві витрати підприємства, з одного боку, та забезпечити якісне і безперебійне перевезення – з іншого? Чому з року в рік не виконується стратегічний план з ремонту та модернізації рухомого складу? Чому ситуація з безпекою на «УЗ» з року в рік тільки погіршується – як і якість обслуговування? Що зробив нинішній керівник підприємства, щоб змінити ситуацію які дії застосував проти корупції? Чому рекомендації комітету з реформування «УЗ» ігноруються?» - пише Дубневич.

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За його словами, 16 травня в Комітеті з питань транспорту пройде засідання, яке присвятять стану справ на «УЗ».

«Що стосується обшуків на «УЗ» і в їх контексті Сергія Михальчука і – у зв'язку з цим – що стосується моєї нібито причетності до ситуації вважаю за необхідне нагадати: «Сергій Михальчук очолює пасажирський напрямок на «УЗ». Саме той напрямок, про позитивні зміни на якому вже більше року з гордістю говорять не тільки керівник ПАТ «УЗ», але і прем'єр-міністр Володимир Гройсман»,- нагадує Дубневич.

Голова Транспортного комітету вважає, що слід дочекатися офіційного повідомлення від ГПУ і від керівництва ПАТ «УЗ», від якого поки не з'явилося розгорнутого офіційного коментаря - крім повідомлення про те, що керівництво сприяє проведенню слідчих дій.

«Сподіваюся, слідство розставить всі крапки над «i», виявить порушення та порушників, якщо такі є, і покарає останніх.

А керівництво ПАТ «УЗ» у свою чергу, зобов'язане таким чином організовувати виробничий процес, щоб порушення, про яких зараз йде мова, були просто неможливі», - зазначає нардеп.