Окупанти оголосили про завершальний етап будівництва Кримського моста (фоторепортаж)

Окупанти почали наносити дорожню розмітку на Керченському мосту.

В анексованому Криму окупанти почали наносити розмітки на дорожнє полотно Керченського мосту.

Про це повідомляє інформаційний центр "Кримський міст".

"На автодорожньої частини мосту через Керченську протоку почалося нанесення дорожньої розмітки. Це один з фінальних етапів робіт з облаштування дорожнього полотна, який стартував з боку таманського берега", – йдеться в повідомленні.

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Як розповів начальник дільниці по нанесенню дорожньої розмітки на суху дорогу наноситься горизонтальна смуга, виконану із термопластику зі світловідбиваючими характеристиками.

Розмітка має певні геометричні параметри: ширина крайової лінії – 20 см, осьової лінії -15 см, а товщина розмітки– близько 4 мм.

"У Кримського моста два напрямки руху – по дві смуги кожне. На кожному напрямку наноситься за три лінії розмітки: дві крайових і осьова, що розділяє транспортні потоки попутного напрямку. Відповідно, нам належить нанести лінії розмітки загальною протяжністю близько 117 км", – розповів Матящук.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняли рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.