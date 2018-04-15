Задіяні у будівництві Керченського моста компанії потрапляють до санкційного списку - Омелян

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті, і включаємо їх до списку санкцій", - сказав Омелян.

Міністерство інфраструктури України відстежує всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму, повідомив журналістам міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Читайте такожЧерез Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень – Омелян «Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об’єкті, і включаємо їх до списку санкцій. Інформуємо також й інші держави, союзників України щодо включення компаній у чорний список. Що стосується самої техніки, тут питання інше. Якщо це були прямі контакти, ми реагуємо. А якщо були закупівлі з третіх-четвертих рук, реагувати складніше, оскільки це не був прямий контакт з виробником», – сказав міністр, передає Радіо Свобода. Як повідомляв УНІАН, окупанти оголосили про завершальний етап будівництва Кримського моста.

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