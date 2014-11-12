Із 29 листопада запустять додатковий потяг з Дніпропетровська до Івано-Франківська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у західному напрямку призначила додатковий швидкий поїзд №231/232 за маршрутом Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, який почне курсувати з 29 листопада.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що цей поїзд курсуватиме заданим маршрутом через день: по непарних числах з Дніпропетровська, а по парних - з Івано-Франківська.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №231/232 відправлятиметься з Дніпропетровська о 17:36, робитиме зупинку у Львові о 10:41 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:24.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:36 і прибуватиме до Дніпропетровська о 11:48.

Продаж квитків на вказаний поїзд вже відкрито в усіх залізничних касах та в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків - УжгородЯк повідомляв УНІАН, на період осінніх шкільних канікул «Укрзалізниця» призначила два додаткових поїзди, що з'єднують столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів), призначає додаткові поїзди, а також збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах.