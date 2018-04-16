Будівництво Кримського моста: окупанти готуються до запуску

За дотриманням водіями правил дорожнього руху на Кримському мосту будуть стежити 10 автоматичних комплексів контролю дорожнього руху.

Окупанти приступили до пусконалагоджувальних робіт автоматизованої системи керування дорожнім рухом Кримського мосту.

За їхніми словами, вона забезпечить комфорт і безпеку руху новою майже 70-кілометровою автодорогою, передає сайт "Кримський міст".

Читайте такожВидобувало пісок для будівництва Кримського моста: окупанти відреагували на арешт Україною російського судна

"Система проконтролює дорожній рух не тільки безпосередньо на Кримському мосту, але і на автоподходах до нього з боку Тамані і Керчі. Керувати вона буде через Центральний диспетчерський пункт, розташований у виробничій базі експлуатаційної служби Кримського мосту на Таманському півострові", - йдеться у повідомленні.

Окупанти планують, що автоматичні метеостанції будуть контролювати метеорологічну обстановку й стан поверхні дорожнього полотна.

"Водії будуть поінформовані про умови руху за допомогою табло і знаків змінної інформації", - пишуть на сайті мосту.

Зазначається, що перші місяці після відкриття руху новою трасою мостом у Крим система буде перебувати в дослідній експлуатації.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.