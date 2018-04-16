Будівництво Кримського моста: окупанти готуються до запуску
Окупанти приступили до пусконалагоджувальних робіт автоматизованої системи керування дорожнім рухом Кримського мосту.
За їхніми словами, вона забезпечить комфорт і безпеку руху новою майже 70-кілометровою автодорогою, передає сайт "Кримський міст".
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"Система проконтролює дорожній рух не тільки безпосередньо на Кримському мосту, але і на автоподходах до нього з боку Тамані і Керчі. Керувати вона буде через Центральний диспетчерський пункт, розташований у виробничій базі експлуатаційної служби Кримського мосту на Таманському півострові", - йдеться у повідомленні.
Окупанти планують, що автоматичні метеостанції будуть контролювати метеорологічну обстановку й стан поверхні дорожнього полотна.
"Водії будуть поінформовані про умови руху за допомогою табло і знаків змінної інформації", - пишуть на сайті мосту.
Зазначається, що перші місяці після відкриття руху новою трасою мостом у Крим система буде перебувати в дослідній експлуатації.
Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.