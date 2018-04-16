"Укрзалізниця" відзвітувала про 100 мільйонів прибутку за рік

15:28, 16 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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"Укрзалізниця" за підсумками року отримала 100 млн грн прибутку / фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року отримала 100 млн грн прибутку, тоді як у 2016 році компанія отримала 7,3 млрд грн чистого збитку.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов, посилаючись на дані міжнародної консалтингової компанії "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y).

"Одна з найкращих світових аудиторських компаній підтвердила вірний напрямок і реалізацію стратегії реформування «Укрзалізниці». Ми виходимо на новий рівень економічної стабільності. Збиток за 2016 рік був мільярдним і становив 7,3 млрд грн, сьогодні маємо показник прибутковості в 100 млн грн на рік. У 2017-му фінансовий результат товариства покращився на 7,4 млрд грн гривень", - повідомив він.

Кравцов зазначив, що показник EBITDA зріс на 390 млн грн.

«Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків і амортизаційних відрахувань. Показник досяг 20,6 млрд грн, а це позитивно впливає на сприйняття компанії на західних фінансових ринках", - написав він.

Також Кравцов повідомив, що в 2017 році «Укрзалізниця» суттєво збільшила капітальні інвестиції - до 10,9 млрд грн.

«Це більше, ніж наполовину. Завдяки цьому, компанія забезпечила більшу оновлення рухомого складу і придбання устаткування за останні 4 роки», - додав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, згідно з аудитом консолідованої фінансової звітності "Укрзалізниці" за 2016 рік, який провела міжнародна консалтингова компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y), держкомпанія за той період отримала 7,3 млрд грн збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

За українськими стандартами бухгалтерського обліку, у 2016 році "Укрзалізниця" отримала 303 млн гривень прибутку. При цьому з 2017 року компанія перейшла на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця#прибуток