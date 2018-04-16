Maersk відмовився перевозити вантажі, пов'язані з компаніями із санкційного списку США

Американські санкції забороняють використовувати американські судна і порти для перевезення вантажів, пов'язаних з компаніями або фізичними особами, які потрапили під санкції.

Один з підрозділів датської компанії A. P. Moller-Maersk A/S - Maersk Line, яке спеціалізується на контейнерних перевезеннях, заявив про намір припинити доставку і прийом платежів за перевезення вантажів від компаній, пов'язаних з бізнесом або підприємцями, які потрапили під санкції США.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на розіслане клієнтам повідомлення.

Як наголошується в повідомленні, американські санкції вводять заборону на використання американських суден і портів для перевезення вантажів, пов'язаних з компаніями або фізичними особами, які потрапили до списку осіб особливих категорій і заборонених осіб (SDN) фінансового відомства США.