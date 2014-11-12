Обвал рубля змусив Москву призупинити будівництво метро за участю китайців

Влада Москви призупинила проект будівництва лінії метро в "нову Москву" у зв'язку із зростанням курсу долара. Про це повідомив заступник мера Москви з питань містобудівної політики і будівництва Марат Хуснуллін, пишуть "Ведомости".

Читайте такожРубль через агресію Путіна в Україні і дешеву нафту знову прагне до антирекорду Проект планувалося реалізувати разом з китайськими інвесторами. Його вартість оцінювалася в $2 млрд. За словами Хуснулліна, проект будівництва метро перебував у високій мірі опрацювання, всі земельні ділянки під будівництво були визначені.

«Але зі зростанням курсу долара ми цю роботу були змушені призупинити», - зізнався Хуснуллін, зазначивши, що влада Москви розраховувала на інвестиції в рублях, а китайські будівельники, навпаки, у валюті.