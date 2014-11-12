Через війну на Донбасі три поїзди пустять до Костянтинівки замість Ясинуватої

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у зв'язку з загостренням військового протистояння на сході України, обмежила маршрут курсування трьох пасажирських поїздів у Донецькій області доКостянтинівки замість Ясинуватої.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, ці зміни стосуються потягів, які курсують у напрямку Одеси, Києва і Москви.

Згідно з повідомленням, щоденний поїзд № 10/9 по маршруту Костянтинівка - Москва відправлятиметься з Костянтинівки о 18:30 та прибуватиме до Москви о 11:27.

Поїзд № 125/126 сполученням Костянтинівка - Київ відправлятиметься з Костянтинівки щодня о 21:17 і прибуватиме до Києва о 11:26, тоді як поїзд № 92/91 по маршруту Костянтинівка - Одеса відправлятиметься з Костянтинівки через день о 16:26 і прибувати до Одеси о 8:09.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків - Ужгород«Детальнішу інформацію пасажири можуть дізнатися в довідкових службах вокзалів», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року. Так, станом на початок вересня «Укрзалізниця» оцінювала збитки від дій терористів у 900 млн грн.