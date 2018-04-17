Україна скорочує виробництво та нарощує імпорт автогазу – експерт

Основним постачальником імпортного автогазу залишаються російські компанії.

Україна в січні-березні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила на 8% внутрішнє виробництво скрапленого газу, який використовується в якості автомобільного палива, при цьому наша країна наростила імпортні поставки на 16,9%.

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Про це УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

За його словами, за перший квартал цього року виробництво скрапленого газу становило 101,2 тисячі тонн, а імпорт – 287,8 тисячі тонн.

"У структурі споживання LPG (зрідженого нафтового газу – УНІАН) понад 88% припадає на автогаз, 6,5% - на нафтохімію і близько 5% - на споживання комунально–побутового сектора та агропромислового комплексу", - додав Сіренко.

За його словами, головним постачальником скрапленого газу до України є Російська Федерація.

"З урахуванням реекспортних обсягів через Білорусь частка РФ в балансі імпорту становить майже 45% — 158,7 тисячі тонн", - повідомив експерт.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ринок скрапленого газу України (загальний обсяг споживання) виріс на 7,5% - до 1,59 мільйона тонн. Понад 95% газу було використано в якості автомобільного палива.