«Укрзалізниця» продовжила курсування додаткового потягу з Києва до Івано-Франківська

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом продовжила період курсування раніше призначеного додаткового поїзду №269/219 за маршрутом Київ – Івано-Франківськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд відправлятиметься зі столиці України щоп'ятниці о 22:23, починаючи з 14 листопада, і прибуватиме до Івано-Франківська об 11:37.

У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься з 16 листопада щонеділі о 20:00 і прибуватиме до Києва о 9:01.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів.

У повідомленні відзначається, що продаж квитків на вищезгаданий поїзд вже відкрито у всіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Читайте такожІз 29 листопада запустять додатковий потяг з Дніпропетровська до Івано-Франківська«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові поїзди на найбільш популярних маршрутах, а також включає додаткові вагони до складу графікових поїздів», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №269/219 за маршрутом Київ – Івано-Франківськ на 7 і 9 листопада.

"Укрзалізниця" з 29 листопада запустить додатковий поїзд №231/232 за маршрутом Дніпропетровськ - Івано-Франківськ.