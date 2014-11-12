У Запоріжжі створять українсько-чеський завод по випуску локомотивів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії Skoda Transportation a.s. (Плзень, Чеська Республіка) та державному Запорізькому електровозоремонтному заводу (ЗЕРЗ) створити спільне українсько-чеське підприємство з випуску локомотивів "Запорізький електровоз" у Запоріжжі.

«Надано дозвіл Skoda Transportation a.s. (Плзень, Чеська Республіка) та ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод (м.Запоріжжя) на створення ТОВ "Українсько-чеський завод "Запорізький електровоз" (м.Запоріжжя)», - йдеться у повідомленні прес-служби Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, у вересні 2013 року "Укрзалізниця" заявила про наміри спільно з компанією чеської Skoda Transportation виробляти двосистемні пасажирські електровози, які здатні працювати на двох видах струму - змінному і постійному і будуть вироблятися на спільному українсько-чеському підприємстві, яке буде створене за участю Skoda Transportation і Запорізького електровозоремонтного заводу. Під час реалізації українсько-чеського проекту планується виготовити 480 електровозів, з яких 50 двосистемних пасажирських електровозів, 330 односистемных пасажирських і 100 двосистемних вантажних електровозів.

У березні цього року міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив, що підконтрольне йому відомство планує після стабілізації ситуації в країні повернутися до реалізації проекта зі створення спільного українсько-чеського підприємства з випуску локомотивів, і припустив, що перший електровоз, вироблений на цьому підприємстві, буде випущений у 2016 році.

Читайте такожБурбак хоче збільшити частку вітчизняних комплектуючих у виробництві поїздівЯк повідомляв УНІАН, Запорізький електровозоремонтний завод у січні-вересні 2014 року скоротив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2013 року у 86,6 разу - до 226 тис. грн із 19,56 млн грн.

У 2013 році завод збільшив чистий прибуток порівняно з 2012 роком у 43,1 разу - до 46,79 млн грн.

Довідка УНІАН. Запорізький електровозоремонтний завод - державне підприємство з ремонту електровозів для потреб залізниць. Основним замовником робіт і послуг для підприємства є «Укрзалізниця».

У даний час завод проводить ремонт 11 серій рухомого складу.