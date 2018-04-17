Українців попереджають про тимчасові зміни руху трьох швидкісних поїздів

«Укрзалізниця» з 24 по 27 квітня змінить графік курсування швидкісних поїздів Кривий Ріг - Київ, Покровск - Київ і Київ - Запоріжжя. Зміни пов'язані з ремонтом на станції Миронівка.

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» в період з 24 по 27 квітня змінить графік курсування швидкісних поїздів №739 Кривий Ріг - Київ, №733 Покровск - Київ і № 736 Київ - Запоріжжя в зв'язку з проведенням капітального ремонту на станції Миронівка.

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Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниця».

"Швидкісний поїзд № 736 Київ - Запоріжжя з 24 по 27 квітня відправлятиметься зі станції Київ- Пасажирський раніше, о 13:32 замість 14:47. Крім того, з 24 по 27 квітня швидкісний поїзд № 739 Кривий Ріг - Київ прибуватиме до Києва о 13:08 замість 11:52, а швидкісний поїзд Інтерсіті + № 733 Покровск - Київ прибуватиме до столиці о 14:14 замість 12:51", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.