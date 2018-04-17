Черговий чиновник «Укрзалізниці» попався на хабарі

У Києві під час отримання хабара в 7,2 тис. дол. затримано посадову особу регіонального філіалу «Укрзалізниці».

Київська прокуратура спільно з працівниками Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили під час отримання хабара в розмірі 7,2 тис. дол. посадову особу регіонального філіалу держкомпанії «Укрзалізниця» - «Львівська залізниця».

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Як повідомила прес-служба Київської прокуратури, в даний час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

«Начальник відділу «Львівської залізниці» вимагав та одержав від керівника підприємства 7,2 тис. доларів за вирішення питання про перерахування грошових коштів за укладеним договором на поставку товару. Свої послуги хабарник оцінив у розмірі 10% від загальної суми договору. Зловмисник був затриманий в одному зі столичних парків після передачі усієї суми неправомірної вигоди», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція з викриття чиновника проводилася спільно з департаментом безпеки "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Генеральна прокуратура та СБУ проводили слідчі дії в головному офісі «Укрзалізниці». У Генпрокуратурі повідомили, що обшуки здійснювалися у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами на ремонт приміських дизель-поїздів. Джерело УНІАН в «Укрзалізниці» тоді повідомив, що обшуки проводяться у члена правління держкомпанії Сергія Михальчука.

Восени минулого року Національна поліція провела близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі про зловживання на «Укрзалізниці» і злочинній змові з метою отримання корупційних доходів. Коментуючи обшуки, міністр інфраструктури Володимир Омелян написав, що підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк та інша весела гоп-компанія".

У відповідь на це голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявив, що у нього не проводилися обшуки у справі "Укрзалізниці", незважаючи на повідомлення міністра інфраструктури.

Також, Омелян закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенко», головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають «Укрзалізниці» велику кількість залізничних виробів. В інтерв'ю УНІАН директор компанії «АТ Механіка» Віталій Руденко заявляв, що менеджмент «Укрзалізниці» з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. За його словами, Дубневичі монополізували тендери «Укрзалізниці» на кілька мільярдів на рік.

Крім цього, Омелян заявляв, що народний депутат Ярослав Дубневич особисто лобіював призначення Сергія Михальчука на посаду члена правління "Укрзалізниці".

На одному із засідань уряду Омелян закликав звільнити члена правління «Укрзалізниці» Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.