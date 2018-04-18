Голова «Київстару» про торги на 4G: присутність президента – це порушення, він зупинив торги

За словами Чернишова, те що Порошенко був присутній на торгах – це дуже дивно.

Голова компанії "Київстар" Петро Чернишов назвав появу президента України на торгах по частотах 4G порушенням.

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Про це він розповів в інтерв'ю для спільного проекту ЕП і "Зе Інтерв'юер".

За словами Чернишова, те що президент був присутній на торгах – це дуже дивно.

"Аукціон – конкурентний захід з певними правилами. Якщо вони порушуються, то чисто гіпотетично та сторона, яка програла, може оскаржити", - зазначає Чернишов.

Він вважає, що присутність президента – це порушення, оскільки "він же не просто зайшов, а зупинив аукціон".

"Коли він зайшов, йшли торги за другий лот, де переміг Vodafone. І ось він зайшов, ми зробили ставку, Vodafone зробив ставку – торг закінчився, і він пішов виступати на сцену. А за третій лот торг ще не починався, фактично аукціон перервався", - зазначив Чернишов.

"Я думаю, що в якійсь розвиненій західній країні ніхто б такого не зробив. Держава сама встановила правила аукціону, і вона ж його перервала, як це так?", - додав він.

За словами президента «Київстару», у правилах прописано, що аукціон може перериватися на прохання операторів, щоб вони могли порадитися, подзвонити в штаб-квартиру, якщо сталося щось надзвичайне, "не дай Бог хтось зомлів".

"А про те, що президент може прийти і перервати торги, там не написано. Тобто це чітко проти правил було зроблено", - підсумував Чернишов.

Як відомо, під час торгів на частоти 4G в діапазоні 1800 МГц був присутній президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління – 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.

Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.

За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку «Київстар» став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц по четвертому і шостому лотах, запропонувавши за ліцензію 612 млн грн і 900 млн грн, відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за п'ятим з шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 млн грн при стартовій ціні 265 млн грн.