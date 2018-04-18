В Україні хочуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Також була створена урядова комісія з технічного розслідування ДТП, яке сталося вчора у місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Кабінет міністрів України може скасувати жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці в Facebook.

"Прем'єр-міністр підтримав моє звернення, і доручив Мінінфраструктури, МВС, Національної поліції, "Укравтодору" і Укртрансбезпеки опрацювати питання про скасування жовтого сигналу світлофора, і в разі необхідності винести відповідне питання на засідання уряду. Це дуже правильна ініціатива, тому що, проаналізувавши останні резонансні ДТП, що всі вони пов'язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора. Деякі водії не хочуть розуміти і трактують це так, що одному ще можна, або іншому вже не можна, а потім гинуть люди!!!", - написав він.

За словами Лавренюка, багато країн у світі відмовляються від жовтого сигналу світлофора.

Також він повідомив, що розпорядженням Кабінету міністрів України була створена урядова комісія з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора в місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

"До складу комісії увійшли представники Мінінфраструктури, МВС, Національної поліції, "Укравтодору" і Укртрансбезопасности і представники місцевих органів влади. Очолити цю комісію доручено мені. У нас є місяць, щоб детально розібратися в причині цієї жахливої аварії, в якій загинули 8 людей і травмовано 26, 4 у важкому стані, і зробити відповідні, а можливо і кардинальні висновки", - написав Лавренюк.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 осіб загинули, 16 постраждалих госпіталізовано.

У той же день поліція повідомила про підозру водія автомобіля Маzdа, який скоїв смертельне ДТП.

На початку листопада 2017 року, після резонансної ДТП в Харкові, коли загинули 6 людей, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін у законодавство та нормативно-правові акти для підвищення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що, якщо протягом 2 років особа вчиняє не більше двох порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України з 60 км/год до 50 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.