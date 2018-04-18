Кабмін пообіцяв перейти від латання ям до капітального ремонту доріг

15:01, 18 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Фото УНІАН

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Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Сьогодні ми працюємо у двох напрямках. З одного боку, ямковий ремонт. Він не зовсім ефективний, але це інструмент, щоб забезпечити тимчасово проїзд. Але наше завдання полягає в тому, щоб будувати нові дороги. Ми це продемонстрували в 2017 році і наприкінці 2016 року. Цього року буде продовжена масштабна реконструкція, капітальний ремонт та будівництво доріг... Наше завдання - скорочувати обсяги ямкового ремонту і збільшувати обсяги капітального ремонту", - сказав Гройсман.

Також, за словами прем'єра, проводиться контроль якості виконання дорожніх робіт.

"Звичайно, ми маємо запитання до якості виконання робіт. Але я точно знаю, що ми не будемо платити за дороги, які халтурно зроблені", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови "Укравтодору" Олександр Ківа заявляв, що в Україні 94%, або 160 тисяч кілометрів доріг державного і місцевого значення, експлуатуються понад встановлених нормативів, а для приведення їх у належний стан необхідно ремонтувати не менше 10-12 тисяч кілометрів щорічно.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що цього року в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тисяч кілометрів доріг. За даними Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 мільярдів гривень.

Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства розпочав реалізацію програми "500-500-1000", якою передбачено будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки та 1 тисяча пішохідних переходів.

Загальна протяжність українських доріг разом з вулично-дорожніх мереж становить близько 430 тисяч кілометрів.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

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Теги: #держбюджет ремонт доріг