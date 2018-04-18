"Укрпошті" нарешті дозволили приймати оплату з карток

Також регулятор надав компанії ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Національний банк України зареєстрував договори про участь "Укрпошти" в міжнародних платіжних системах Visa і MasterCard.

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Як повідомляється на сайті НБУ, також регулятор почав процедуру приєднання компанії до Національної платіжної системи "Українське платіжний простір".

"Відтепер "Укрпошта" зможе здійснювати обслуговування клієнтів з використанням платіжних карток", - йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, це рішення сприятиме доступу до фінансових послуг в сільській місцевості та віддалених районах України, зростанню безготівкових розрахунків та підвищенню якості платіжних послуг.

Також регулятор надав "Укрпошті" ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

За інформацією НБУ, на сьогоднішній день, крім "Укрпошти", такі ліцензії має 61 небанківська фінустанова.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.