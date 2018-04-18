Скасування жовтого сигналу світлофора в Україні не знизить аварійність на дорогах - експерт

За його словами, на сьогоднішній день у всіх європейських країнах є режим миготіння жовтого сигналу світлофора.

Скасування жовтого сигналу світлофора на українських дорогах не знизить аварійність, оскільки відсутнє покарання за порушення правил дорожнього руху.

Читайте такожВ Україні хочуть скасувати жовтий сигнал світлофора

Про це заявив експерт в області ДТП і генеральний директор експертної компанії "DEKRA Експерт Україна" Олег Голубенко на прес-конференції.

"Миготливий жовтий сигнал світлофора є такою ж забороною, як і червоний. Всього лише потрібно на проблемних аварійних ділянках поставити фотофіксацію проїзду на миготливий жовтий сигнал світлофора. От і все. Але не скасовувати жовтий сигнал світлофора", - сказав він.

За словами Голубенка, обмеження швидкості в населених пунктах з 60 км до 50 км водії не дотримуються через відсутність покарання.

"Якщо після зеленого буде загорятися одразу червоний, то від цього не припинять порушувати. Звичайно, якщо за це не почнуть карати. Це як обмеження швидкості в населених пунктах з 60 км до 50 км. Обмеження ввели, а фото-, відеофіксацію не ввели. І скажіть, хто зараз їздить 50 км на годину?", - зазначив він.

Голубенко додав, що на сьогоднішній день у всіх європейських країнах є режим миготіння жовтого сигналу світлофора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів України вивчає питання скасування жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 осіб загинули, 16 постраждалих госпіталізовано.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водія автомобіля Маzdа, який скоїв смертельне ДТП.

На початку листопада 2017 року, після резонансної ДТП в Харкові, коли загинули 6 людей, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін у законодавство та нормативно-правові акти для підвищення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що якщо протягом 2 років особа вчиняє не більше двох порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України з 60 км/год до 50 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.