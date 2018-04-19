Голова «Укравтодору» назвав рік, коли відомство відмовиться від ямкового ремонту доріг

Новак зазначив, що «Укравтодор» зосередиться на проведенні капітального ремонту, реконструкції та будівництві доріг.

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір відмовитися від проведення поточного середнього ремонту до 2020 року і перейти до капітальних ремонтів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова «Укравтодору» Славомір Новак під час Українського інфраструктурного форуму.

«Хочу звернути вашу увагу, що з 2020 року ми повністю відходимо від поточних середніх ремонтів, переходимо на більш капітальні ремонти. Це вимагає більш професійної підготовки будівельних компаній, а також залучення нових технологій. Але це наш стратегічний напрям» - зазначив він.

Новак також повідомив, що перевага надаватиметься капітальному ремонту, реконструкції і будівництву нових доріг.

Як повідомив УНІАН, за підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.