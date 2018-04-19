В Україні не варто скасовувати жовтий сигнал світлофора - голова "Укравтодору"

За словами керівника держагентства, зниження швидкості з 60 до 50 км/год є ефективним інструментом боротьби з аваріями.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодору") Славомір Новак вважає, що скасовувати жовтий сигнал світлофора в нашій країні не варто, оскільки він є додатковим елементом залучення уваги водіїв на розв'язках.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Новак сказав в ході Українського інфраструктурного форуму в Києві.

"Жовте світло, воно є необхідним. Я завжди буду підтримувати необхідність зеленої стрілки, вона має підсвічуватися. А жовте світло - це додатковий елемент залучення уваги водіїв на розв'язках",- зазначив він.

За словами Новака, зниження швидкості з 60 до 50 км/год є ефективним інструментом у боротьбі з аваріями.

"Я підтримую зміни швидкості в населених пунктах до 50 км/год. Це збільшує безпеку на дорогах, можливість пережити удар пішоходів на дорозі, це найкращий вихід. В Одеській області після закінчення ремонту однієї з доріг, наступного дня було ДТП, в якому загинуло 5 осіб. Ми вже завершили ямковий ремонт на Одеській трасі, дорога більш-менш в хорошому стані і водії ганяють з шаленою швидкістю, і вже було серйозне ДТП. Так не має бути", - наголосив Новак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вивчає питання скасування жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі (Дніпропетровська область) в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 осіб загинули, 16 постраждалих госпіталізовано.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водія автомобіля Маzdа, який скоїв смертельне ДТП.

На початку листопада 2017 року, після резонансної ДТП в Харкові, коли загинуло 6 осіб, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін у законодавство та нормативно-правові акти для підвищення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що якщо протягом 2 років особа вчиняє не більше двох порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України з 60 км/год до 50 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.