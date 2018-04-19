Дизельний скандал: в офісах Porsche і Audi пройшли обшуки

Обшуки в офісах Porsche в рамках розслідування скандалу, що отримав назву «дизельгейт», проходили вперше.

Німецька поліція провела обшуки в офісах компаній Porsche і Audi у зв'язку з розслідуванням фактів шахрайства двох представників керівництва Porsche і одного колишнього співробітника в рамках скандалу з фальсифікацією даних викидів дизельних автомобілів.

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Обшуки пройшли вчора в десяти офісах обох компаній в землях Баден—Вюртемберг і Баварія, повідомляє «Комерсант».

Підозрюваних звинувачують у шахрайстві та недобросовісній рекламі. У заяві керівництва Porsche у зв'язку з цим наголошується: «Ми підтверджуємо факт того, що слідчі перевірили і вилучили документи в офісах Porsche AG в Штутгарті і офісах Audi AG в Інгольштадті. Audi AG і Porsche AG в повній мірі співпрацюють зі слідством».

Обшуки в офісах Porsche в рамках розслідування скандалу, що отримав назву «дизельгейт», проходили вперше. В офісах компанії Audi, яка, як і Porsche, належить Volkswagen AG, обшуки проводилися вже тричі за останній рік. Аналогічні процедури проходили також в офісах низки інших німецьких автовиробників, в тому числі Daimler і BMW.