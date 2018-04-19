Окупанти уточнили терміни відкриття Кримського моста для авто

Раніше на окупованому півострові заявляли про можливий запуск руху мостом у травні.

Рух автомобілів по Кримському мосту відкриється через кілька тижнів, переконують окупанти. Читайте такожБудівництво Кримського моста: окупанти готуються до запуску Про такі терміни заявив глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов на IV Ялтинському економічному форумі, передає РБК. "Перші автомобілі по Кримському мосту підуть вже через кілька тижнів", - переконаний він. Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter