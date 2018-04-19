Окупанти уточнили терміни відкриття Кримського моста для авто

15:20, 19 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Окупанти поділилися планами на Кримському мосту / фото most.life

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Про такі терміни заявив глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов на IV Ялтинському економічному форумі, передає РБК.

"Перші автомобілі по Кримському мосту підуть вже через кілька тижнів", - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.

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Теги: #авто#будівництво#окупанти#кримський міст