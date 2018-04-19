Окупанти уточнили терміни відкриття Кримського моста для авто
15:20, 19 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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Раніше на окупованому півострові заявляли про можливий запуск руху мостом у травні.
Окупанти поділилися планами щодо Кримського мосту / фото most.life
Рух автомобілів по Кримському мосту відкриється через кілька тижнів, переконують окупанти.
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Про такі терміни заявив глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов на IV Ялтинському економічному форумі, передає РБК.
"Перші автомобілі по Кримському мосту підуть вже через кілька тижнів", - переконаний він.
Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.
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