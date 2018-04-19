Україна готується співпрацювати з одним із найбільших світових виробників поїздів

Наразі французька компанія шукає майданчики для розгортання виробництва.

Французька машинобудівна компанія Alstom, яка спеціалізується на виробництві залізничного транспорту, шукає в Україні варіанти налагодження виробництва.

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Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.

"Щойно зустрівся з французькою Alstom - третім у світі найбільшим виробником енергетичного обладнання та залізничного транспорту. Компанія приїхала в Україну з інвестиціями і саме шукає майданчик для відкриття спільних або нових виробничих потужностей", - написав він у Facebook.

За його словами, компанії також потрібні IT-партнери, інженерні рішення, виробники електро- та механічного обладнання, партнери для спільного виробництва електровозів та запчастин.

Міністр запевнив французького гіганта, що Україна - саме те, що їм потрібно для інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ "Укрзалізниця" і Кабінет міністрів України завершили перемовини з компанією General Electric щодо поставок і виробництва тепловозів. Результатом угоди ПАТ "Укрзалізниця" з General Electric на суму в 1 мільярд доларів США стане модернізація залізниці та розвиток виробництва.