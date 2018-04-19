Новий антирекорд: українська фура перевозила 202 тонни вантажу

16:36, 19 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото УНИАН

Новим антирекордом з перевантаження став випадок, коли при нормі 40 тонн повна маса вантажівки становила 202 тонни. Цей транспортний засіб рухався з Одеської області в Івано-Франківську. Минулого року рекордним було 115-тонне завантаження фури зерном.

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Про це повідомляє портал Auto24.

Він зазначає, що працівники Укратрансбезпеки на вагово-контрольних пунктах щодня виявляють разючі випадки перевантажень.

"Майже кожне 10 зважування на ГВК - з разючим перевищенням вагових параметрів, повідомляє Кремінь. - Це дозволило з початку 2018 року перерахувати до державного бюджету 6 249 601 гривню".

За словами нардепа, прикладом антирекорду з перевантаження був випадок, коли при нормі 40 тонн повна маса машини становила 202 тонни. Цей транспортний засіб рухався з Одеської області в Івано-Франківську. Минулого року рекордним було 115-тонне завантаження фури зерном.

Надзвичайні випадки порушень законодавства про автомобільний транспорт у 2018 році розміщені на сайті "Укртрансбезпеки". Там також є інформація про величезні штрафи, які накладаються на перевізників.

"На жаль, ці кошти на пішли не на розширення штатів УТБ принаймні на 50%, як це передбачають розрахунки. Саме тому нарешті придбані ГВК на дорогах України, на яких перевізники досі встановлюють "антирекорди", доволі часто має безсистемний характер", - говорить Тарас Кремінь.

Перевантаження – одна з головних причин пошкодження полотна наших доріг, особливо влітку. Адже найбільша повна маса фури, на яку розраховані наші дороги, становить 40 тонн.

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Теги: #фури псують асфальт#габаритно-вагові комплекси#перевантаження машин