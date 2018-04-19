Підготовка до концесії: УЗ має намір об'єднати всі вокзали в одну компанію
Державна компанія "Укрзалізниця" має намір до кінця цього року об'єднати всю мережу вокзалів в одну компанію для передачі вокзалів у концесію у зв'язку зі збитковістю їх утримання.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході Українського інфраструктурного форуму в Києві.
"На сьогоднішній день ми витрачаємо до 500 мільйонів гривень на утримання наших вокзалів. Ми маємо широку вокзальну мережу. У зв'язку з цим ми виділили пріоритет на 3 роки – весь наш вокзальний комплекс повинен самоокупаться, як мінімум і як максимум приносити прибуток. Для цього до кінця цього року ми плануємо об'єднати всю мережу вокзалів в одну вертикаль - вокзальну компанію. І в рамках концесії використовувати наші вокзальні комплекси для того, щоб покрити збитковість цього напряму", - сказав він.
Кравцов зазначив, що збитковість вокзалів пов'язана з низькою вартістю оренди, а також відсутністю ефективного підходу до отримання вигоди.
"Якщо подивитися на наш флагманський вокзал у Києві, то там віддаються в оренду лише маленькі шматочки. Немає підходу, щоб площі використовувати ефективно. Також, ніколи не було мети всередині компанії отримувати прибуток від оренди вокзалів. Ми говоримо, що вокзали - це елемент комерційної вигоди. Для цього ми будемо використовувати інструменти концесії - передачі в управлінні. Це ми будемо проводити через конкурси", - сказав він.
За словами Кравцова, передавати вокзали в концесію необхідно не лише прибуткові, а й збиткові.
"Здати київський чи львівський вокзал не становить проблем. Дуже багато бажаючих. Тому для нас важливо виділити всі вокзали в одне напряму з мінусом, щоб всі вокзали сукупно приносили прибуток. Тому ми беремо не лише найбільші, але й вокзали поменше. Один з варіантів передавати вокзали в концесію лотами – збиткові і прибуткові", - сказав він.
При цьому Кравцов підкреслив, що вокзальні комплекси мають стати механізмом підвищення прибутковості пасажирського напрямку діяльності "Укрзалізниці".
"Для нас це є стратегічним напрямком нашої роботи загалом, тому що говорити про залучення приватних інвестицій в пасажирське господарство досить складно. Воно глибоко збиткове. Вокзальні комплекси повинні бути першим кроком у пошуку механізмів підвищення прибутковості та залучення приватного капіталу у перевезенні пасажирів", - сказав він.
Кравцов додав, що досвід таких країн як Німеччина і Іспанія показує, що вокзали можуть приносити прибуток.