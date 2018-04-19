Підготовка до концесії: УЗ має намір об'єднати всі вокзали в одну компанію

За словами в. о. голови правління "Укрзалізниці" Кравцова, вокзальні комплекси мають стати механізмом підвищення прибутковості пасажирського напрямку діяльності компанії.

Державна компанія "Укрзалізниця" має намір до кінця цього року об'єднати всю мережу вокзалів в одну компанію для передачі вокзалів у концесію у зв'язку зі збитковістю їх утримання.

Читайте такожДержпорти України будуть передаватися лише в концесію - Омелян

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході Українського інфраструктурного форуму в Києві.

"На сьогоднішній день ми витрачаємо до 500 мільйонів гривень на утримання наших вокзалів. Ми маємо широку вокзальну мережу. У зв'язку з цим ми виділили пріоритет на 3 роки – весь наш вокзальний комплекс повинен самоокупаться, як мінімум і як максимум приносити прибуток. Для цього до кінця цього року ми плануємо об'єднати всю мережу вокзалів в одну вертикаль - вокзальну компанію. І в рамках концесії використовувати наші вокзальні комплекси для того, щоб покрити збитковість цього напряму", - сказав він.

Кравцов зазначив, що збитковість вокзалів пов'язана з низькою вартістю оренди, а також відсутністю ефективного підходу до отримання вигоди.

"Якщо подивитися на наш флагманський вокзал у Києві, то там віддаються в оренду лише маленькі шматочки. Немає підходу, щоб площі використовувати ефективно. Також, ніколи не було мети всередині компанії отримувати прибуток від оренди вокзалів. Ми говоримо, що вокзали - це елемент комерційної вигоди. Для цього ми будемо використовувати інструменти концесії - передачі в управлінні. Це ми будемо проводити через конкурси", - сказав він.

За словами Кравцова, передавати вокзали в концесію необхідно не лише прибуткові, а й збиткові.

"Здати київський чи львівський вокзал не становить проблем. Дуже багато бажаючих. Тому для нас важливо виділити всі вокзали в одне напряму з мінусом, щоб всі вокзали сукупно приносили прибуток. Тому ми беремо не лише найбільші, але й вокзали поменше. Один з варіантів передавати вокзали в концесію лотами – збиткові і прибуткові", - сказав він.

При цьому Кравцов підкреслив, що вокзальні комплекси мають стати механізмом підвищення прибутковості пасажирського напрямку діяльності "Укрзалізниці".

"Для нас це є стратегічним напрямком нашої роботи загалом, тому що говорити про залучення приватних інвестицій в пасажирське господарство досить складно. Воно глибоко збиткове. Вокзальні комплекси повинні бути першим кроком у пошуку механізмів підвищення прибутковості та залучення приватного капіталу у перевезенні пасажирів", - сказав він.

Кравцов додав, що досвід таких країн як Німеччина і Іспанія показує, що вокзали можуть приносити прибуток.