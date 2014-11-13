Тарифи на перевезення вантажів залізницею в Україні можуть зрости на 30%

«У зв'язку з падінням обсягів вантажних перевезень, істотним зростанням цін на продукцію, яку споживає залізнична галузь, «Укрзалізниця» змушена переглянути тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у 2015 році. Зараз «Укрзалізниця» готує проект нормативного акту про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 30% з 1 лютого 2015 року», - повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У прес-службі пояснили, що дана індексація тарифів необхідна для часткової стабілізації фінансового стану галузі, зокрема, для підтримки в робочому стані майже на 90% зношеного рухомого складу та забезпечення безпеки руху поїздів.

Прес-служба також зазначає, що істотне зростання цін на продукцію, що закуповується для потреб галузі, чинить значний тиск на фінансовий стан залізниць. Так, за даними Держстату, фактичний індекс цін промислової продукції у жовтні 2014 року становив 126,5% до грудня минулого року. Зокрема, зафіксовано зростання цін на дизельне пальне - на 60,1%, природний газ - на 34%, електроенергію - на 16,5%, стрілочні переводи - на 21,5%, рейки Р-65 - на 10% тощо.

«Прогнозується подальше збільшення цін виробників промислової продукції та споживчих цін і у 2015 році», - зазначає прес-служба.

Зокрема, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня цього року № 404 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік», індекс цін виробників промислової продукції становитиме 112,3%, індекс споживчих цін 109,8% (грудень до грудня попереднього року).

Водночас залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через виконання приміських і внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами, нижчими економічно обґрунтованого рівня, а також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України.

Читайте також«Укрзалізниця» цього року відремонтувала понад 27 тис. вантажних вагонів«Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2014 році очікується на рівні 8,1 млрд грн. У зв'язку з цим проведення індексації тарифів на перевезення вантажів вкрай необхідне для часткової стабілізації фінансового стану залізничної галузі, що сприятиме здійсненню безперебійного перевізного процесу та забезпеченню безпеки руху», - підкреслює «Укрзалізниця».

У прес-службі нагадали, що тарифи на перевезення вантажів у межах України регулюються державою і встановлюються Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажоперевезення по Україні на 12,5% до 2013 року. В інтерв'ю УНІАН генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк повідомив, що проведена індексація тарифів на перевезення вантажів дозволить підвищити дохід залізничної галузі на 1,8 млрд грн.

Раніше заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віталій Жураковський повідомив, що в рамках реформування залізничної держадміністрації Міністерство інфраструктури створить спеціальну комісію з регулювання залізничних тарифів.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008-го по 2013 роки становили 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні у плацкартних вагонах Російських залізниць в 4,5-5,36 разу перевищує чинний в Україні тариф, а в купейних вагонах - у 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах поїздів Казахстану дорожчий у 2,7-2,9 разу, а в купейних - у 2,25-2,42 разу.