"Укрзалізниця" очікує отримати 200 мільйонів прибутку

Голова компанії прогнозує, що прибуток в 1-му кварталі цьогоріч більш ніж в 2 рази перевищить прибуток за весь минулий рік.

Державна компанія "Укрзалізниця" розраховує за підсумками першого кварталу 2018 року отримати 200 мільйонів гривень чистого прибутку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ході Українського інфраструктурного форуму в Києві.

"За підсумками минулого року ми досягли прибутковості в 100 мільйонів гривень. Можу з упевненістю сказати, що результати першого кварталу свідчать про те, що ми досягнемо 200 мільйонів гривень. Це означає, що за один квартал ми зможемо заробити більш ніж в 2 рази більше, ніж за весь минулий рік", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравцов з посиланням на дані міжнародної консалтингової компанії "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" повідомляв, що "Укрзалізниця"за підсумками 2017 року отримала 100 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.