У Мінінфраструктури поки не планують скасовувати жовтий сигнал світлофора

Питання про скасування сигналу перебуває на стадії вивчення.

Міністерство інфраструктури України поки не планує забороняти жовтий сигнал світлофора.

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Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Кабінет міністрів України доручив вивчити питання, опрацювати та подати пропозиції. Для прийняття рішення потрібна консолідована зважена позиція низки міністерств і відомств. Поки про заборону жовтого сигналу світлофора мова не йде. Питання в стадії вивчення", - сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Разом з тим він зазначив, що щодня на дорогах в Україні гине близько 11 осіб.

"Статистика кількості аварій за останній час, які сталися через проїзд на жовтий сигнал світлофора, невтішна. І це при тому, що жовтий забороняє рух. Тільки з початку року ми маємо мінімум 4 резонансних ДТП, у яких є загиблі та постраждалі. Ми не можемо і далі ігнорувати такі випадки, і маємо реагувати. Особливу увагу треба зосередити на роботі жовтого сигналу світлофора в режимі миготіння, коли він повідомляє про нерегульованому перехресті або наявності пішохідного переходу. Саме з цією метою урядом дано розпорядження про опрацювання питання та підвищення безпеки дорожнього руху", - сказав він.

За словами заступника міністра, Кабмін також доручив створити урядову комісію з технічного розслідування ДТП з тяжкими наслідками, яке сталося 17 квітня в м. Кривий Ріг.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 людей загинули, 16 постраждалих госпіталізовано.

18 квітня Кабмін доручив Мінінфраструктури, Міністерству внутрішніх справ, Нацполіції, "Укравтодору" і "Укртрансбезпеки" опрацювати питання про скасування жовтого сигналу світлофора і при необхідності винести відповідну пропозицію на засідання уряду.