Хакери зламали сайт "Антонова"
09:31, 20 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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У концерні заявили, що зловмисники цілеспрямовано намагаються дискредитувати провідне українське підприємство в галузі.
Ілюстрація REUTERS
Сайт Державного підприємства "Антонов" вкотре атакували хакери.
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Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром"
"Корпоративний сайт ДП "Антонов" закрито в зв’язку з черговою хакерською атакою. Будь-які повідомлення, які поширюються з сайту www.antonov.com, починаючи з 19 квітня, є хибними. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомлені з посиланням на прес-службу ДП "Антонов".
У зв’язку з цим "Укроборонпром" заявляє, що зловмисники цілеспрямовано намагаються дискредитувати провідне українське підприємство в галузі.
Як повідомляв УНІАН, напередодні у Росії збанкрутував виробник літаків Антонова.
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