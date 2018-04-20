"Укрзалізниця" планує створити великий логістичний центр на кордоні з Польщею

10:06, 20 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото УНІАН

Державна компанія "Укрзалізниця" спільно з Міністерством інфраструктури та європейськими фондами проводить переговори по залученню інвестицій у створення великого логістичного терміналу в Ковелі Волинської області.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", планується відновлення 65 кілометрів євроколії і будівництво вантажного терміналу.

"Одне з перших перспективних місць для цього - залізничний вузол у Ковелі, який розташований за 65 кілометрів від кордону з Польщею. Це один з найбільш потужних залізничних вузлів Західної України, унікальною перевагою якого є чинна, так звана вузька залізнична колія, яка зв'язує Україну з Євросоюзом. Як показує досвід, там є всі передумови для створення потужного логістичного центру. Про це ж свідчить і великий інтерес інвесторів до проекту", - цитує прес-служба в. о. голови правління компанії Євгена Кравцова.

За словами Кравцова, зараз компанія опрацьовує можливість створення термінальних комплексів.

"Менеджмент "Укрзалізниці" усвідомлює важливість розвитку міжнародної логістики для компанії і для України загалом. Саме тому в цьому напрямку рухаємося двома шляхами: традиційним - беремо участь в міжнародних транспортних організаціях, і розвиваємо додаткові інструменти, які дозволять створити переваги на ринку міжнародних перевезень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кравцов заявляв, що протягом п'яти років держкомпанія планує вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 мільярда доларів капітальних інвестицій.

Кабінет міністрів України затвердив консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на поточний рік з планом інвестицій у розмірі 26,9 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #Укрзалізниця Перемишль Польща