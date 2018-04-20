У Кримського мосту знову виникли проблеми

Управління відомчої охорони Мінтрансу РФ не може вчасно завершити роботи із забезпечення транспортної безпеки автодорожньої частини Кримського мосту. ЗМІ не відкидають перенесення термінів початку руху вантажівок по мосту.

Держзамовник проектування і будівництва Кримського мосту — ФКУ "Упрдор "Тамань" — вимагає від управління відомчої охорони Міністерства транспорту РФ виплатити штраф у розмірі 22,5 млн руб. за неналежне виконання зобов'язань за контрактом.

Згідно з вимогою про сплату штрафу, "Упрдор "Тамань" в лютому минулого року уклало зі структурою Мінтрансу РФ контракт на 4,5 млрд руб. на виконання робіт щодо забезпечення транспортної безпеки автомобільної частини Кримського моста, передає РБК.

Контракт передбачав, зокрема, виділення охоронюваних територій, на яких будуть побудовані КПП, оглядові естакади, а також встановлені системи огляду, фото- і відеоспостереження, ідентифікації, охоронної сигналізації і т. д.

Контракт повинен бути виконаний до 30 квітня 2018 року, але підрядник не може забезпечити завершення робіт з оснащення автодорожньої частини мосту технічними засобами забезпечення транспортної безпеки в зазначений термін, випливає з документа-вимоги про сплату штрафу. Причиною цього є те, що проектна документація так і не отримала позитивного висновку державної експертизи.

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Структура Мінтрансу РФ повинна була до 1 березня 2017 року надіслати до "головдержекспертизи РФ" проектну документацію за контрактом, однак направила її тільки в лютому цього року. "Головдержекспертиза" пред'явила зауваження до проекту і зажадала усунути їх до 30 березня 2018 року. "Підрядник дотепер не забезпечив усунення всіх зауважень", — йдеться у документі від 11 квітня. У "Головдержекспертизи" були претензії і до перевірки достовірності визначення кошторисної вартості об'єкта.

Крім того, "Упрдор "Тамань" вказало на те, що структура Мінтрансу "систематично порушувала" умови контракту, оскільки не усувала "всі обґрунтовані зауваження замовника".

Газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела, ознайомлені з проектом, зазначає, що при невиконанні цього контракту вантажний рух мостом може бути повністю заблокований. У Мінтрансі РФ газеті повідомили, що рух легкового транспорту по Кримському мосту буде організовано в травні, а рух вантажівок організують до кінця року. У відомстві також пообіцяли у повному обсязі забезпечити безпеку об'єкта.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.