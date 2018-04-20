На вихідних у Києві закриють для руху транспорту центр, набережні і мости

В суботу стане пішохідним Хрещатик та прилеглі до нього вулиці, а також Контрактова площа.

У ці вихідні Київ чекають масштабні перекриття вулиць через одразу дві спортивні події. У столиці відбудеться спортивна ходьба з передачею кубків Ліги чемпіонів і Ліги чемпіонів УЄФА. А вже в неділю столицю чекає міжнародний забіг.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Так, у суботу стане пішохідним Хрещатик та прилеглі до нього вулиці, а також Контрактова площа.

Завтра в столиці пройде спортивна ходьба з передачею кубків Ліги чемпіонів. В неділю ж на столицю чекає міжнародний забіг. Маршрут київського напівмарафону починається з Подолу і через набережну пролягає до мосту метро. Далі назад по набережній до Північного мосту, Труханів острів і через пішохідний міст знову на Поділ. Всі ці шляхи частково або повністю закрытими для руху транспорту до обіду.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Хрещатику зупинився рух з-за кортежу і зламаного світлофора.