У мережі з'явилося відео дороги, яка веде до Кримського мосту

У ролику показано стан під'їзних автодорожніх шляхів до Кримського мосту з боку Керчі.

У мережі з'явилося нове відео, де видно стан дороги, що веде до Кримського мосту окупантів.

Читайте такожОкупанти уточнили терміни відкриття Кримського моста для авто

На відео помітно, що на ділянці дороги, яка веде до мосту, ведуться активні будівельні роботи. Зазначається, що на трасі встановлені металеві відбійники та освітлення.

Раніше повідомлялося, що управління відомчої охорони Мінтрансу РФ не може вчасно забезпечити завершення робіт щодо забезпечення транспортної безпеки автодорожньої частини Кримського мосту. ЗМІ не відкидають перенесення термінів початку руху вантажівок по мосту.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.