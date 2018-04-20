Гройсман: якщо через мене зруйнувались дороги, то, може, через мене ще й розпався Радянський Союз

За словами прем'єра, проблему поганого стану доріг в Україні не могли вирішити десятиліттями.

Проблему поганого стану українських доріг не могли вирішити десятиліттями, а звинувачення чинного уряду в руйнуванні доріг можна порівняти зі звинуваченнями в розвалі СРСР.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання народних депутатів про неналежний стан вітчизняних доріг.

«Якщо хтось у цьому залі хоче сказати, що саме через мене зруйнувались дороги, то, може, через мене ще й розпався Радянський Союз? Я можу сказати, що я не той, хто приховуватиме реальний стан справ», - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що проблему поганого стану доріг в Україні не могли вирішити десятиліттями.

«Ніхто десятиліттями не міг цю проблему вирішити. Не було війни, була стабільна економіка, але брали борг, державний борг, який на нас усіх сьогодні тисне. Ми 130 млрд грн витрачаємо сьогодні, щоб обслуговувати борги за 2007-2013 роки. Це було величезним злочином перед державою - брати борги й невідомо куди їх подіти. Дороги не ремонтувались», - повідомив прем'єр.

Також прем'єр зазначив, що цього року на місцеві дороги буде спрямовано 11 млрд грн, і закликав народних депутатів контролювати на місцях, як витрачаються ці кошти.

«Одного Гройсмана дивитись за кожним, хто робить дороги в кожному куточку країни, а їх робитимуть сьогодні по всій країні, не вистачить», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови «Укравтодору» Олександр Кава заявляв, що в Україні 94%, або 160 тис. км, доріг державного й місцевого значення, експлуатуються понад встановлені нормативи, а для приведення їх у належний стан необхідно ремонтувати щонайменше 10-12 тис. км щорічно.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що цього року в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тис. км доріг. За даними Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.

Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства почав реалізацію програми «500-500-1000», якою передбачено будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1 тис. пішохідних переходів.

Загальна довжина українських доріг разом із вулично-дорожніми мережами становить близько 430 тис. км.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.