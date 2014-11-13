«Укрзалізниця» закуповує дизпаливо за цінами нижче ринкових

«Ми купуємо дизпаливо дешевше, ніж інші державні структури, наприклад, Міністерство оборони. Навіть дешевше, ніж вказано у конкурсній документації, адже ціна регулюється додатковими угодами відповідно до законодавства. Тобто ціна формується, виходячи з ринкової на момент фактичного відвантаження палива», - цитує прес-служба «Укрзалізниці» директора «Укрзалізничпостача» Олександра Лозинського.

Зокрема, 6 серпня «Укрзалізничпостач» закупив для потреб залізниць 40,2 тис. тонн дизельного палива, причому розрахункова ціна за літр склала 15,71 грн; 23 вересня підприємство придбало 41,2 тис. тонн дизпалива за ціною 16,45 грн за літр; 3 листопада «Укрзалізничпостач» закупив для залізниць 7,3 тис. тонн нафтопродуктів за ціною 16,19 грн за літр.

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«Тобто за вказаний період ціна коливалася від 18,9 тис. грн до 19,5 тис. грн за одну тонну», - зазначає «Укрзалізниця».

У повідомленні наголошується, що всі конкурси із закупівлі нафтопродуктів, як і будь-яких інших товарно-матеріальних цінностей для залізничної галузі, проходять публічно, із запрошенням представників ЗМІ, проте прес-служба зазначає, що останнім часом тема держзакупівель "стала предметом спекуляцій та інформаційних атак на відомство".

«У ЗМІ завжди робиться висновок про підвищення ціни. Хочу наголосити: часто ціна нижче! Жодного разу ми не купували паливо вище ринкової ціни на момент відвантаження. Ми платимо менше, ніж інші державні компанії і з відстрочкою на кілька місяців», - зазначив Лозинський.

Як повідомляв УНІАН, низка експертів вважають, що зростання цін на паливо в Україні викликане девальвацією гривні, оскільки більшу частину нафтопродуктів, країна імпортує.

У січні-вересні 2014 року країна збільшила імпорт нафтопродуктів у грошовому вираженні на 7,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,991 млрд дол.

Останнім часом керівництво «Укрзалізниці» відзначало активізацію чорного піару проти відомства. «Укрзалізниця» пов'язувала це з тим, що їй вдалося заощадити понад 1 млрд грн, зробивши держзакупівлі прозорими і забравши безліч фірм-посередників. Також менеджмент «Укрзалізниці» наголошував, що нажив собі чимало ворогів через свою боротьбу з корупцією на підприємствах залізничного транспорту.

У зв'язку з цим у вересні "Укрзалізниця" створила комісію з питань профілактики правопорушень та запобігання корупції на залізничному транспорті, яка займається організацією роботи зі зміцнення законності і правопорядку на залізничному транспорті, а також стежить за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

Раніше також повідомлялося, що комісія «Укрзалізниці» підтвердила факти корупції на столичному вокзалі.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрзалізничпостач» створене у 1992 році, входить до сфери управління «Укрзалізниці». «Укрзалізничпостач» здійснює централізовану закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб залізничної галузі.